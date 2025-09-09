Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2026, у якому команда Сергія Реброва втратила, можливо, ключові очки на чужому полі.

Національна збірна України перебуває на власному шляху до чемпіонату світу-2026, який улітку наступного року відбуватимуться на теренах США, Канади та Мексики. І цей шлях для команди Сергія Реброва розпочався з дійсно серйозного виклику. Кілька днів тому "синьо-жовті" поступились Франції у Вроцлаві (0:2), після чого в них було не надто багато часу для того, щоб переміститись до далекого Баку, де на нас очікував матч другого туру проти Азербайджану.

"Трикольорові" тим часом стартували з болючого удару — розгром від Ісландії (0:5), який відправив у нокаут відомого португальського фахівця Фернанду Сантуша, тож до матчу проти нашої збірної команду готував уже тренер молодіжної збірної Азербайджану Айхан Аббасов. А які можуть бути завдання перед тимчасовим керманичем після розгрому?

Стабілізувати гру команди в захисті — це очевидно. Суперники не відмовились від схеми з п’ятьма захисниками, що на такого огороді, який місцеві чомусь називають футбольним полем, було доволі зручне рішення. Українці помилялись навіть у простих передачах попереду, хоча й домінували на м’ячі повсякчас.

Господарі ж просто чекали на можливість вискочити до контратак, і бажано, щоб це й ще був фланг реактивного Джафаргулієва. У одному з цих малочисельних випадів Азербайджан заробив штрафний удар, який Махмудов намагався крутити під поперечину, але Трубін контролював ситуацію повністю. А за те, що наш воротар ліквідував єдину загрозу на обидві команди в першому таймі, він потім отримав удар у голову від Дадашова під час гри на виході.

І так, момент із пенальті на Ванаті вже на третій хвилині зустрічі, коли Мустафазаде наче й фолив, але не настільки, наскільки падав наш нападник під час закидання від Матвієнка з глибини, ми не надто підтримуємо увагою. Окрім цього моменту, а також заблокованого удару Бондаренка в центрі штрафного й спонтанної спроби пробити здалеку від Зубкова ближче до перерви, у нас нічого не було. А очікування були значно більшими.

Другий тайм тим паче передбачався для нас важким, а як же інакше за такої гри? Але ми почали його із моменту із заблокованим ударом Зінченка на лівому фланзі штрафного, після чого вже в наступній атаці сталось неймовірне — захист Азербайджану не стримав простріл Зубкова з правого флангу, і Судаков у центрі штрафного в дотик замкнув під дальню стійку. Тоді здавалось, що Рубікон ми таки перейшли.

Утім, судячи з усього, не в тому напрямку. Бо підтримати атакувальний темп так і не вийшло, а потім суперники на 70 хвилині провели куцу атаку через лівий фланг із подачею на дальню, де удар головою від Байрамова рукою блокував Зінченко. VAR удруге за матч утрутився, і знову не на нашу користь. Пенальті. А Махмудов з ударом у правий кут над Трубіним став найкращим бомбардиром у історії своєї національної команди, із чим ми його привітаємо, але виключно в спортивній площині, це зрозуміло.

Тим часом команді Реброва все треба було розпочинати з нуля, але вже із Довбиком на вістрі атаки замість Ваната та без Зінченка, якого прибрали з часом із поля. І в підсумку все, на що наважилась Україна, це пара небезпечних дальніх ударів від Зубкова та Волошина, із якими впорався воротар суперників по різних кутах воріт. На цьому все. Одними лишень завантаженнями м’яча до чужого штрафного абияк гру не виграти.

У наступному турі Азербайджан гостюватиме у Франції, тоді як Україна поїде до Ісландії.1:1Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51Магомедалієв — Алієв (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Емрелі (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нурієв, 66).Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Михайліченко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.Попередження: Дадашов, Махмудов, Магомедалієв — Калюжний, Зінченко, Шапаренко