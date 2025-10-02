Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До заявки ісландської збірної увійшли 24 виконавці.

Збірна Ісландії опублікувала список футболістів, викликаних на найближчі матчі відбору ЧС-2026 проти України та Франції.

До списку команди Арнара Гюннлейгссона потрапили 24 гравці.

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон (Мідтьюлланн), Гакон Вальдімарссон (Брентфорд), Антон Ейнарссон (Брейдаблік).

Захисники: Логі Томассон (Самсунспор), Данієль Гретарссон (Сеннерйюске), Сверрір Інгасон (Панатінаїкос), Віктор Пальссон (Горсенс).

Півзахисники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа), Б'яркі Б'яркасон (Венеція), Гіслі Тордарсон (Лех), Ісак Йоганнессон (Кельн), Андрі Бальдурссон (Касимпаша), Стефан Юрдарсон (Престон), Крістіан Глінссон (Фіорентина), Торір Хельгасон (Лечче), Гакон Гаральдссон (Лілль), Йон Торстейнссон (Герта), Мікаєль Еллертссон (Дженоа), Мікаєль Андерсон (Юргорден).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон (Гронінген), Севар Магнуссон (Бранн), Андрі Гудйонсен (Блекберн), Данієль Гудйонсен (Мальме), Альберт Гудмундссон (Дженоа).

Нагадаємо, матч третього між Україною та Ісландією пройде 10 жовтня у Рек'явіку (21:45). Після цього ісландці зіграють із Францією — 13 жовтня.

