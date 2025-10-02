Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Ле бле" готується до важливих міжнародних матчів.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє Французька футбольна федерація.

Загалом до заявки потрапило 23 виконавці.

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).

Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хілаль), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Ману Коне (Рома), Майкл Олісе (Баварія), Адрієн Рабьо (Мілан), Кефрен Тюрам (Ювентус).

Нападники: Магне Акліуш (Монако), Бредлі Барколя (ПСЖ), Кінгслі Коман (Ан-Наср), Юго Екітіке (Ліверпуль), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелес), Кіліан Мбаппе (Реал), Крістофер Нкунку (Мілан).

Зазначимо, що Франція у жовтні проведе два матчі проти збірних Азербайджану (10-го жовтня) та Ісландії (13-го жовтня).