Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Ісландією.

Півзахисник збірної України Іван Калюжний прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Ісландії (5:3), у якому він відзначився голом.

"Коли я грав в Ісландії, я лише мріяв про збірну. Тоді ще не був гравцем національної команди. Але коли прилетіли в Ісландію, в мене дуже хороші спогади про цю країну, як люди до мене ставилися. Як рідна для мене країна, бо тут велика підтримка від гравців, уболівальників з клубу, де я грав. Це трішки допомогло.

Збірна Ісландії — це кваліфікована команда. Ми трішки, можна сказати, втратили концентрацію, коли потрібно було щільніше грати з суперником. Так склалося, що могли втратити перемогу, але добре, що вдалося здобути нам потрібний результат.

Був важкий матч, але добре, що здобули перемогу. Ми перемогли завдяки бажанню гравців, напевно. Всі розуміли нашу ситуацію — потрібно з неї виходити. Думаю, це нам допомогло", — наводить слова Калюжного MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ісландія — Україна.