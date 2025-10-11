Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Ісландії прокоментував поразку від України.

Національна збірна Ісландії напередодні поступилась Україні в домашньому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Після завершення гри нападник "вікінгів" Віктор Пальссон прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, після такого матчу ти не відчуватимеш себе добре. Я вважаю, що ми чудово провели перший тайм і загалом доволі просто забили суперникам три голи.

Після цього в нас були ще моменти. Ми доволі добре контролювали гру, продемонстрували характер, зробивши рахунок 1:1. Але на такому рівні тебе карають за помилки.

У перерві ми обміркували, що могли зробити краще на полі. Ми дуже вірили в себе, і це був би справді чудовий камбек — зрівняти рахунок на 3:3.

Але потім трапляється щось подібне до першого тайму: ми пропускаємо гол, а потім одразу ж пропускаємо знову. Це трохи бентежить. Це справді дивна поразка.

Ці помилки — точно те, на що нам потрібно звернути увагу. Звичайно, ми могли б зробити щось краще, але нам ще потрібно буде подивитись, що саме. У суперників п'ять ударів, і вони забивають п'ять голі. Це шокує", — заявив ісландський виконавець.

У наступному турі збірна Ісландії прийматиме Францію.