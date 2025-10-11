Форвард Ісландії прокоментував поразку від України.
Андрі Гудьйонсен, Getty Images
11 жовтня 2025, 09:21
Національна збірна Ісландії напередодні поступилась Україні в домашньому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026
Після завершення гри нападник "вікінгів" Андрі Лукас Гудьйонсен прокоментував виступ власної команди.
"У нас немає жодних слів. Українці забивали нам просто з кожного удару. Цей результат нас дуже розчаровує, бо я не вважаю, що ми погано зіграли, ми просто пропустили занадто багато голів.
Це була дуже дивна гра. Ми переглянемо її та подивимось, що могли б зробити краще... Важко сказати зараз, у чому саме була проблема, але коли ми пропускаємо вдома п'ять голів, то це якось неправильно.
Я не вважаю рішення арбітра щодо своєї жовтої картки справедливим. Було ще два-три епізоди, коли я відчував, що мене мали б попередити, але він на це не наважувався. Я навпаки намагався уникати з ним суперечок, але в підсумку отримав за це жовту картку, тому, так, прикро буде пропустити наступну гру", — заявив ісландський виконавець.
У наступному турі збірна Ісландії прийматиме Францію.