Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Ісландії прокоментував поразку від України.

Національна збірна Ісландії напередодні поступилась Україні в домашньому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Після завершення гри нападник "вікінгів" Андрі Лукас Гудьйонсен прокоментував виступ власної команди.

"У нас немає жодних слів. Українці забивали нам просто з кожного удару. Цей результат нас дуже розчаровує, бо я не вважаю, що ми погано зіграли, ми просто пропустили занадто багато голів.

Це була дуже дивна гра. Ми переглянемо її та подивимось, що могли б зробити краще... Важко сказати зараз, у чому саме була проблема, але коли ми пропускаємо вдома п'ять голів, то це якось неправильно.

Я не вважаю рішення арбітра щодо своєї жовтої картки справедливим. Було ще два-три епізоди, коли я відчував, що мене мали б попередити, але він на це не наважувався. Я навпаки намагався уникати з ним суперечок, але в підсумку отримав за це жовту картку, тому, так, прикро буде пропустити наступну гру", — заявив ісландський виконавець.

У наступному турі збірна Ісландії прийматиме Францію.