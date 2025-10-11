Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Ісландії прокоментував поразку від України.

Національна збірна Ісландії напередодні поступилась Україні в домашньому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "вікінгів" Арнар Гуннлаугссон прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже дивна гра. Ми грали проти збірної України — це команда не для жартів, дуже сильна команда. І мені здалось, що ми виглядали справді добре впродовж значної частини матчу. Я пишаюсь своїми хлопцями.

Оцінку нашої гри завжди можна спростити: якщо ми програємо — ми лузери, якщо виграємо — ми молодці. Але насправді все не так просто. Я сподіваюсь, що якомога більше людей це побачило сьогодні, і думаю, що всі, хто розуміється на футболі, це теж побачили — ми сьогодні грали в чудовий футбол. Але ми пропустили ці голи, бо футбол — це безжальна гра.

Мені здається, що наша команда зараз — це як збірна Ісландії у 2013-14 роках. Вона формується і стає справді сильною — молоді хлопці, сповнені енергії. Але іноді трапляються такі помилки, які важко пояснити.

Здавалось, що кожного разу, коли суперники били по воротах — це був гол. Але загалом я не пригадую, щоб Ісландія грала вдома проти такої сильної збірної й водночас демонструвала настільки динамічний і якісний футбол.

Я отримав величезне задоволення, це був чудовий матч, але ми повинні вчитись на таких іграх. Слово "характер" теж спадає на думку — це було справді сильно, коли ми змогли відігратися після рахунку 1:3.

Із досвідом на цьому рівні та участю в більшій кількості великих матчів ти вже не прийматимеш таких рішень, як ми при під час перших трьох пропущених голів…

Я вважаю, що набагато легше виправити ці прикрі помилки, аніж змінити гру команди загалом", — заявив ісландський фахівець.

У наступному турі збірна Ісландії прийматиме Францію.