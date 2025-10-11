Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 10 жовтня 2025 року.

Збірна України зіграла внічию з Ісландією у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 — 4:4. Поєдинок у Рейк’явіку видався справжнім атракціоном голів і нервів, у якому “синьо-жовті” продемонстрували водночас характер і проблеми в обороні.

Українці впевнено почали зустріч і відкрили рахунок уже в першій половині — після прострілу Миколенка точним ударом відзначився Руслан Маліновський. Та Ісландія швидко оговталась і ще до перерви зрівняла рахунок завдяки Еллертссону, який скористався помилкою Коноплі та пробив Трубіна з близької відстані.

Незважаючи на втрату Судакова через травму, команда Реброва зуміла двічі покарати суперника наприкінці першого тайму — спочатку після активних дій Волошина м’яч у ворота добив Гуцуляк, а згодом дубль оформив Маліновський.

Однак після перерви господарі відповіли своїм камбеком: дубль Гудмундссона повернув паритет на табло. Фінальні хвилини стали рятівними для України — спершу Калюжний, а потім Очеретько дальніми ударами встановили фінальний рахунок 4:4.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ісландія — Україна в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон (Андерсон, 87) — Гудмундссон, Йоганнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон — Магнуссон (Томассон, 69), Гудьйонсен (Віллюмссон, 87), Торстейнссон (Глінссон, 69).

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжний, Маліновський (Бондаренко, 87) — Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).



Попередження: Гудьйонсен — Матвієнко, Конопля, Миколенко, Очеретько