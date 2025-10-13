Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Ейдуна Клакстейна вперше в історії здобула три перемоги поспіль на міжнародному рівні.

Збірна Фарерських островів продовжує дивувати футбольну Європу.

У матчі восьмого туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року команда Ейдуна Клакстейна здобула історичну перемогу над Чехією з рахунком 2:1.

Цей результат став для фарерців третім поспіль успіхом — уперше в історії національної команди. Раніше острів’яни впевнено перемогли Чорногорію (4:0) та здолали Гібралтар (1:0).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фарерські острови — Чорногорія у рамках відбору ЧС-2026.