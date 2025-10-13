Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу
13 жовтня 2025, 11:35
Збірна Фарерських островів встановила рекорд, здолавши Чехію у відборі до ЧС-2026
Команда Ейдуна Клакстейна вперше в історії здобула три перемоги поспіль на міжнародному рівні.
Фарерські острови — Чорногорія, Getty images
Збірна Фарерських островів продовжує дивувати футбольну Європу.
У матчі восьмого туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року команда Ейдуна Клакстейна здобула історичну перемогу над Чехією з рахунком 2:1.
Цей результат став для фарерців третім поспіль успіхом — уперше в історії національної команди. Раніше острів’яни впевнено перемогли Чорногорію (4:0) та здолали Гібралтар (1:0).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фарерські острови — Чорногорія у рамках відбору ЧС-2026.