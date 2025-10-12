Завершилися три матчі відбору на ЧС-2026.
Фарерські острови, getty images
12 жовтня 2025, 21:13
В рамках відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Фарерських островів приймала Чехію, Фінляндія відправилася в гості до Нідерландів, і Шотландія в Глазго грала проти білорусі.
Підопічні Ейдуна Клакстейна на стадіоні Торсволлур у місті Торсхавн сенсаційно перемогли національну команду Чехії (2:1). Всі голи були забиті у другому таймі. Спочатку Серенсен відкрив рахунок у зустрічі, але вже за чотири хвилини Карабец відновив паритет. Втім Фарерські острови не знітилися і на 81-й хвилині встановили переможний для себе рахунок завдяки голу Агнарссона.
Після цією перемоги сенсаційні Фарери відстають від другої Чехії лише на один пункт.
Фарерські острови – Чехія – 2:1
Голи: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабець, 78
Нідерланди не помітили супротив Фінляндії. Вже до 20-ї хвилини матчу рахунок був 2:0 на користь команди Рональда Кумана, тому результат гри був вирішений ще у першому таймі. Зазначимо, що у цій зустрічі Мемфіс Депай встановив історичний рекорд "оран'є".
Нідерланди – Фінляндія 4:0
Голи: Мален (8), ван Дейк (17), Депай (38, з пенальті), Ґакпо (84)
Шотландія — білорусь 2:1
Голи: Адамс 15, Мактоміней 84, — кучко 90+6.