Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершилися три матчі відбору на ЧС-2026.

В рамках відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Фарерських островів приймала Чехію, Фінляндія відправилася в гості до Нідерландів, і Шотландія в Глазго грала проти білорусі.

Підопічні Ейдуна Клакстейна на стадіоні Торсволлур у місті Торсхавн сенсаційно перемогли національну команду Чехії (2:1). Всі голи були забиті у другому таймі. Спочатку Серенсен відкрив рахунок у зустрічі, але вже за чотири хвилини Карабец відновив паритет. Втім Фарерські острови не знітилися і на 81-й хвилині встановили переможний для себе рахунок завдяки голу Агнарссона.

Після цією перемоги сенсаційні Фарери відстають від другої Чехії лише на один пункт.

Фарерські острови – Чехія – 2:1

Голи: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабець, 78

Нідерланди не помітили супротив Фінляндії. Вже до 20-ї хвилини матчу рахунок був 2:0 на користь команди Рональда Кумана, тому результат гри був вирішений ще у першому таймі. Зазначимо, що у цій зустрічі Мемфіс Депай встановив історичний рекорд "оран'є".

Нідерланди – Фінляндія 4:0

Голи: Мален (8), ван Дейк (17), Депай (38, з пенальті), Ґакпо (84)

Шотландія — білорусь 2:1

Голи: Адамс 15, Мактоміней 84, — кучко 90+6.