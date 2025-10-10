Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 9 жовтня 2025 року.

Збірна Фарерських островів у відбірному матчі ЧС-2026 впевнено обіграла Чорногорію (4:0).

Команда Гокана Еріксона відкрила рахунок у матчі на 16 хвилині зусиллями Гануса Серенсена, а через 20 хвилин перевагу господарів поля подвоїв Арні Фредеріксберг.

У другому таймі ситуація повторилася — спочатку Серенсен оформив дубль, а потім і Фредеріксберг реалізував пенальті, забивши свій другий м'яч.

Для Фарерських островів це найбільша перемога в офіційних матчах збірної.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фарерські острови — Чорногорія у рамках відбору ЧС-2026:

Фарерські острови — Чорногорія 4:0

Голи: Серенсен, 16, 55, Фредеріксберг, 36, 72 (пен).

Фарерські острови: Ламгауге — А. Едмундссон, Ватнгамар, Фере — Агнарссон, Андреасен, Гендрікссон (Турі, 68), Даніельсен (Беньямінсен, 82) — Серенсен (Юстінуссен, 77), Фредеріксберг (Кнудсен, 76) — Ольсен (Й. Едмундссон, 68).

Чорногорія: Нікич — Вукчевич, Савич, Шіпчич, Роганович (Цамай, 66) — Перович (Джуканович, 59), Шимун, Бакич — Аджич (Байович, 66) — Крстович, Осмаїч (Костич, 82).

Попередження: Шимун, Вукчевич.