Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної України відзначився голом і асистом у важливій грі кваліфікації ЧС-2026.

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк поділився емоціями після перемоги над Азербайджаном (2:1) у 4-му турі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Гравець відзначився голом на 30-й хвилині та зробив асист на другий м’яч, оформивши результативний дубль.

"Враження чудові, хоча матч вийшов важким. Головне – це перемога. Ця перемога для всіх українців і всіх наших воїнів. У клубі в мене зараз поганий відрізок, а в збірній – хороший. Я виконую свою роботу, тому спокійно працюємо далі", – сказав Гуцуляк у коментарі MEGOGO.

Олексій відкрив рахунок після подачі Руслана Маліновського на 30-й хвилині, а згодом сам віддав результативну передачу на Руслана, який забив переможний м’яч.

Про свій гол Гуцуляк розповів скромно:

"Ми награвали такі моменти, але не на мене. Вийшло, як вийшло. Нічого страшного".

У складі національної команди Гуцуляк вже має 5 результативних дій у 12 матчах.