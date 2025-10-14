Півзахисник збірної України відзначився голом і асистом у важливій грі кваліфікації ЧС-2026.
Олексій Гуцуляк, getty images
14 жовтня 2025, 08:58
Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк поділився емоціями після перемоги над Азербайджаном (2:1) у 4-му турі кваліфікації чемпіонату світу-2026. Гравець відзначився голом на 30-й хвилині та зробив асист на другий м’яч, оформивши результативний дубль.
"Враження чудові, хоча матч вийшов важким. Головне – це перемога. Ця перемога для всіх українців і всіх наших воїнів. У клубі в мене зараз поганий відрізок, а в збірній – хороший. Я виконую свою роботу, тому спокійно працюємо далі", – сказав Гуцуляк у коментарі MEGOGO.
Олексій відкрив рахунок після подачі Руслана Маліновського на 30-й хвилині, а згодом сам віддав результативну передачу на Руслана, який забив переможний м’яч.
Про свій гол Гуцуляк розповів скромно:
"Ми награвали такі моменти, але не на мене. Вийшло, як вийшло. Нічого страшного".
У складі національної команди Гуцуляк вже має 5 результативних дій у 12 матчах.