Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник поділився очікуваннями від нових поєдинків збірної.

Півзахисник Динамо Назар Волошин розповів про свої емоції після виклику до збірної України та налаштування на найближчі матчі.

"Як тільки подзвонили і сказали, що їду зі збірною, я почав збиратися і їхати на вокзал. За 22 хвилини доїхав”, – розповів Волошин. “Поспішав дуже!"

На питання про фізичну форму, футболіст відповів:



"Так, відновлений на 100 відсотків".

Говорячи про майбутні матчі проти Ісландії та Франції, Волошин додав:



"Попередній збір ми зіграли з Ісландією успішно. Цього разу буде складно, але ми маємо мету і будемо до неї йти. Ці команди дуже добрі і якісні".

Щодо настрою у команді, Назар зазначив:



"Ще не видно різниці, побачимо після першого тренування, коли всі разом зберемось. Але по власному стану я відчуваю, що ми впевненіші, так, впевненіші".

Нагадаємо, збірна України проведе два завершальні матчі у відборі на ЧС-2026: 13 листопада о 21:45 проти Франції та 16 листопада о 19:00 проти Ісландії.