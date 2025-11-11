40-річний форвард планує насолодитися турніром.
Кріштіану Роналду, getty images
11 листопада 2025, 16:57
Кріштіану Роналду, 40-річний центрфорвард Ан-Насра та збірної Португалії, поділився думками щодо наступного чемпіонату світу, який відбудеться влітку 2026 року.
"Це мій останній мундіаль? Звісно, адже на момент турніру мені буде 41 рік. Я збираюся насолодитися цим моментом", — цитує слова зіркового нападника Mundo Deportivo.
Чемпіонат світу пройде в Північній Америці. Турнір приймуть США, Канада та Мексика. Роналду зіграв за Португалію 225 матчів, забивши 143 голи та віддавши 46 результативних передач. Він виступає за національну команду з літа 2003 року.
