Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фанати заповнять Сан-Сіро попри шанси Італії.

Понад 56 тисяч квитків розпродані на матч Італія – Норвегія, незважаючи на мінімальні шанси італійців на успіх у кваліфікації ЧС. Про це повідомляє Football Italia. Гра відбудеться на Сан-Сіро 16 листопада, перед виїзним поєдинком з Молдовою.

Поразка від Норвегії коштувала посади тренеру Лучано Спаллетті. З того часу обидві команди виграли всі матчі в групі, набравши 15 і 18 очок відповідно. Перемоги над Естонією та Молдовою в передостанньому турі майже не викликають сумнівів, тож у фінальному матчі вирішальною стане різниця м’ячів: +26 у норвежців проти +10 в італійців.

Лише переможець групи гарантує путівку на мундіаль, тому аншлаг на Сан-Сіро додасть напруги до ключового протистояння.