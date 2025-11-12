Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Англії пояснив, що стартовий склад не дозволяє одночасно виходити Кейну, Беллінгему і Фодену.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель дав попередження Гаррі Кейну, Джуду Беллінгему та Філу Фодену щодо Чемпіонату світу 2026 року. Німецький наставник підкреслив, що тріо зіркових гравців "не можуть грати" одночасно в стартовому складі.

"На даний момент, якщо ми збережемо структуру, вони не зможуть грати. Ми завжди робитимемо те, що найкраще для перемоги, для балансу та ясності, навіть якщо це означає складні рішення", — заявив Тухель у talkSPORT.

Тренер також розкрив складність інтеграції талантів у команду. Кейн залишається центральною фігурою атаки, Фоден демонструє універсальність, а молоді гравці, такі як Морган Роджерс і Коул Палмер, претендують на креативні позиції в півзахисті. Складний вибір означає, що остаточний атакуючий склад Англії на турнірі ще не визначено.

Особлива увага приділяється відносинам Тухеля з Джудом Беллінгемом. Півзахисник раніше пропускав матчі жовтня, а тренер висловлював стурбованість його агресивною поведінкою на полі. Беллінгема викликали на листопадові поєдинки, але німецький наставник чітко дав зрозуміти, що тріо Беллінгем-Кейн-Фоден одночасно у старті малоймовірне.

Щодо Фодена Тухель зазначив:



"Якщо ти унікальний гравець, можеш грати на обох позиціях. Філ може діяти на позиції дев'ятки або десятки. Протягом наступних місяців ми будемо оцінювати його роль".

Нагадаємо, Англія вже гарантувала собі участь у ЧС-2026, посівши перше місце в групі K. Підопічні Тухеля виграли всі шість матчів кваліфікації та проведуть ще два поєдинки: проти Сербії на Вемблі (13 листопада) та проти Албанії в Тирані (16.11).