Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року.

Сьогодні, 13 листопада, відбулися матчі відбірного циклу ЧС-2026.

У першому матчі збірна Португалії несподівано поступилася Ірландії з рахунком 0:2.

Ірландці відкрили рахунок на 17 хвилині зусиллями Троя Перротта, після чого на 45 хвилині він оформив дубль.

Також зазначимо, що на 61 хвилині португальці залишилися у меншості після вилучення свого лідера Кріштіану Роналду.

Ірландія — Португалія 2:0

Голи: Перротт, 17, 45.

Вилучення: Роналду, 61 (пряма червона картка).

Група F 1 Португалія 5 3 1 1 11 6 5 10 2 Угорщина 5 2 2 1 9 7 2 8 3 Ірландія 5 2 1 2 6 5 1 7 4 Вірменія 5 1 0 4 2 10 -8 3

У другій зустрічі Італія вирвала перемогу над Молдовою з рахунком 2:0.

Як і припускав наставник італійців Дженнаро Гаттузо, Молдова не виявилася легкою прогулянкою. Італійці відкрили рахунок на 88 хвилині зусиллями Джанлуки Манчіні. Потім у компенсований час перевагу подвоїв Франческо Еспозіто.

Молдова — Італія 0:2

Голи: Манчіні, 88, Еспозіто, 90+3.