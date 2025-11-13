Сьогодні, 13 листопада, відбулися матчі відбірного циклу ЧС-2026.

У першому матчі збірна Португалії несподівано поступилася Ірландії з рахунком 0:2.

Ірландці відкрили рахунок на 17 хвилині зусиллями Троя Перротта, після чого на 45 хвилині він оформив дубль.

Також зазначимо, що на 61 хвилині португальці залишилися у меншості після вилучення свого лідера Кріштіану Роналду.

Ірландія — Португалія 2:0
Голи: Перротт, 17, 45.

Вилучення: Роналду, 61 (пряма червона картка).

Група F
1 Португалія 5 3 1 1 11 6 5 10
2 Угорщина 5 2 2 1 9 7 2 8
3 Ірландія 5 2 1 2 6 5 1 7
4 Вірменія 5 1 0 4 2 10 -8 3

 

У другій зустрічі Італія вирвала перемогу над Молдовою з рахунком 2:0.

Як і припускав наставник італійців Дженнаро Гаттузо, Молдова не виявилася легкою прогулянкою. Італійці відкрили рахунок на 88 хвилині зусиллями Джанлуки Манчіні. Потім у компенсований час перевагу подвоїв Франческо Еспозіто.

Молдова — Італія 0:2
Голи: Манчіні, 88, Еспозіто, 90+3.

Група I
1 Норвегія 7 7 0 0 33 4 29 21
2 Італія 7 6 0 1 20 8 12 18
3 Ізраїль 7 3 0 4 15 19 -4 9
4 Естонія 8 1 1 6 8 21 -13 4
5 Молдова 7 0 1 6 4 28 -24 1