Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року.
Ірландія - Португалія, Getty Images
13 листопада 2025, 23:45
Сьогодні, 13 листопада, відбулися матчі відбірного циклу ЧС-2026.
У першому матчі збірна Португалії несподівано поступилася Ірландії з рахунком 0:2.
Ірландці відкрили рахунок на 17 хвилині зусиллями Троя Перротта, після чого на 45 хвилині він оформив дубль.
Також зазначимо, що на 61 хвилині португальці залишилися у меншості після вилучення свого лідера Кріштіану Роналду.
Ірландія — Португалія 2:0
Голи: Перротт, 17, 45.
Вилучення: Роналду, 61 (пряма червона картка).
|Група F
|1
|
|Португалія
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|2
|
|Угорщина
|5
|2
|2
|1
|9
|7
|2
|8
|3
|
|Ірландія
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|4
|
|Вірменія
|5
|1
|0
|4
|2
|10
|-8
|3
У другій зустрічі Італія вирвала перемогу над Молдовою з рахунком 2:0.
Як і припускав наставник італійців Дженнаро Гаттузо, Молдова не виявилася легкою прогулянкою. Італійці відкрили рахунок на 88 хвилині зусиллями Джанлуки Манчіні. Потім у компенсований час перевагу подвоїв Франческо Еспозіто.
Молдова — Італія 0:2
Голи: Манчіні, 88, Еспозіто, 90+3.
|Група I
|1
|
|Норвегія
|7
|7
|0
|0
|33
|4
|29
|21
|2
|
|Італія
|7
|6
|0
|1
|20
|8
|12
|18
|3
|
|Ізраїль
|7
|3
|0
|4
|15
|19
|-4
|9
|4
|
|Естонія
|8
|1
|1
|6
|8
|21
|-13
|4
|5
|
|Молдова
|7
|0
|1
|6
|4
|28
|-24
|1