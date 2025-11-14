Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник італійської збірної поділився своїми думками після гри з Молдовою.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Молдови (2:0).

"Що значить, це була не гарна гра Італії? Я бачив, як хлопці домінували, а Молдова жодного разу не пробила у бік наших воріт. Якщо ви очікували на рахунок 11:1, як у матчі Молдови та Норвегії, то це не моя проблема. Легких матчів не буває.

Мені неприємно, що я чув від трибун. Зараз ми повинні зберігати єдність, команда робить те, що має. Приїжджати у гості до суперника та чути, як понад 500 уболівальників ображають своїх гравців – я не можу з цим миритися.

Нічого страшного в тому, що ми забили після замін – випустити 11 нових гравців із самого початку – це складно. Я відчував, що ми можемо навіть програти з такою кількістю змін, але я знімаю перед ними капелюха, вони зіграли краще, ніж я очікував.

Італії доведеться зіткнутися з плей-оф відбору? Це питання не до мене, а до того, хто розробляє правила. У 1994 році на чемпіонаті світу було дві африканські команди, тепер їх має бути більше, і турнір продовжує зростати. У мій час у фінальну частину проходила найкраща команда кожної групи, а також найкращі команди, що посіли другі місця. Ми набрали 18 очок, виграли шість ігор, і нам все одно потрібно провести ще два матчі, щоби пройти далі. Мені здається це неправильним", — наводить слова Гаттузо Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Молдова – Італія.