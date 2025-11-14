Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 13 листопада 2025 року.

Збірна Італії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях дотиснула Молдову (2:0).

Команда Дженнаро Гаттузо змогла відкрити рахунок лише на 88 хвилині зустрічі, коли результативним ударом відзначився Джанлука Манчіні, якому асистував Федеріко Дімарко, який вийшов на заміну.

Потім на третій компенсованій хвилині Франческо Еспозіто замкнув передачу Маттео Політано — обидва футболісти з'явилися на полі в ході другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Молдова — Італія у рамках відбору ЧС-2026:

Молдова — Італія 0:2

Голи: Манчіні, 88, Еспозіто, 90+3.

Молдова: Кожухар — Дубравану, Крачун, Стефан — Рябчук (Битца, 55), Йоніце, Раце (Бодіштяну, 75), Перчун (Богачук, 61), Ревенко — Постолаки (Дамашкан, 56), Николаєску (Фратеа, 75).

Італія: Вікаріо — Камб'ясо (Дімарко, 75), Буонджорно, Манчіні, Белланова — Распадорі (Еспозіто, 65), Крістанте, Тоналі — Дзакканьї (Фраттезі, 82), Орсоліні (Політано, 75), Скамакка (Ретегі, 65).

Попередження: Думбравану, Ревенко, Стефан.