Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чергова перемога англійців.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився після перемоги над національною командою Сербії (2:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Був складний матч. Перший тайм мені дуже сподобався. Після перерви пресинг вдавався нам вже не так добре. Іноді суперник виходив з глибокої оборони в контратаку. Тому четвірці наших захисників довелося докласти зусиль, щоб уберегти ворота.

Не все дається просто, але команда добре справилася. Ми здобули перемогу на дуже мотивованого суперника з якісними гравцями. Це хороший результат", – сказав Тухель.

