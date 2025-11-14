Чергова перемога англійців.
Томас Тухель, getty images
14 листопада 2025, 17:17
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився після перемоги над національною командою Сербії (2:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Був складний матч. Перший тайм мені дуже сподобався. Після перерви пресинг вдавався нам вже не так добре. Іноді суперник виходив з глибокої оборони в контратаку. Тому четвірці наших захисників довелося докласти зусиль, щоб уберегти ворота.
Не все дається просто, але команда добре справилася. Ми здобули перемогу на дуже мотивованого суперника з якісними гравцями. Це хороший результат", – сказав Тухель.
