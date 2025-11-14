Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дебютний гол в складі збірної Франції.

Нападник збірної Франції Юго Екітіке висловився після розгромної перемоги над національною командою України (4:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить RMC Sport.

"Ми не мали часу святкувати. Це нагорода особисто для мене. Попереду ще один матч, сподіваюся продовжити забивати та грати добре. А сьогодні я щасливий, це чудово.

Парк де Пренс — це особливий стадіон. Я добре знаю його. Забити тут свій перший гол за збірну Франції — своєрідний символ. Тренер був радий за мене. Він виявив віру в мене, подарувавши ці хвилини, сподіваюся, що відплатив йому тією самою монетою.

На моїй позиції все, що я роблю, буде важливим, не тільки у збірній Франції, хоча це й найголовніше, а й на клубному рівні. Я буду зосереджений на тому, щоб показати, на що здатен у кожну відведену мені хвилину як тут, так і у клубі.

Пишаюся собою, особливо тим, що брав участь у відбірному турнірі. Останній чемпіонат світу дивився по телевізору – величезне відчуття гордості, сподіваюся продовжувати так само", — заявив Екітіке.