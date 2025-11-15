Наставник польської збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.
Ян Урбан, Getty Images
15 листопада 2025, 11:18
Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан прокоментував нічийний результат у матчі відбору ЧС-2026 проти Нідерландів (1:1).
"Я задоволений. У порівнянні з нашим першим матчем у Нідерландах ми краще контролювали м’яч і створили більше моментів.
Нам довелося внести деякі зміни, адже частина гравців отримала травми, а частина була дискваліфікована, але ті, хто вийшов на заміну, продемонстрували свою якість. Тож знову ж таки – я справді радий.
Мені сподобалися і передача Роберта Левандовські, і завершення атаки Якуба Камінські. Як для нападника, він усе зробив дуже добре. Він не нервував, залишався спокійним, і його удар був точним та впевненим. Це була справді хороша комбінація", — наводить слова Урбана прес-служба УЄФА.
