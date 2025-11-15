Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник польської збірної поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан прокоментував нічийний результат у матчі відбору ЧС-2026 проти Нідерландів (1:1).

"Я задоволений. У порівнянні з нашим першим матчем у Нідерландах ми краще контролювали м’яч і створили більше моментів.

Нам довелося внести деякі зміни, адже частина гравців отримала травми, а частина була дискваліфікована, але ті, хто вийшов на заміну, продемонстрували свою якість. Тож знову ж таки – я справді радий.

Мені сподобалися і передача Роберта Левандовські, і завершення атаки Якуба Камінські. Як для нападника, він усе зробив дуже добре. Він не нервував, залишався спокійним, і його удар був точним та впевненим. Це була справді хороша комбінація", — наводить слова Урбана прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Польща — Нідерланди.