Хорватський форвард поділився своїми емоціями після гри із Фарерськими островами.

Нападник збірної Хорватії Петар Муса прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Фарерських островів (3:1), у якому він відзначився дебютним голом.

"Я неймовірно радий, що ми вийшли на чемпіонат світу. Ще більше тішить, що ми перемогли та взяли всі три очки.

Мій перший гол за збірну видається чимось нереальним. У четвер я прилетів до Хорватії, у п'ятницю отримав виклик. Це невимовне почуття, і я хочу подякувати тренеру", — наводить слова Муси прес-служба УЄФА.

