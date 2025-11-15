Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник хорватської команди поділився своїми емоціями після підтвердження місця на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 над Фарерськими островами (3:1), яка дозволила "клітчастим" кваліфікуватися на мундіаль.

"Вітаю хлопців, федерацію та всіх причетних із кваліфікацією на ЧС-2026. І дякую вболівальникам — була чудова атмосфера та справжнє святкування.

Перший тайм був невдалим. Ми були напружені, втрачали забагато м’ячів і приймали погані рішення. Це вперше за довгий час, коли Фарерські острови програли з різницею в два голи. Ще раз вітаю всіх — тепер ми зосереджуємося на матчі з Чорногорією.

Незалежно від того, що ми робили досі, ми завжди грали в чотири захисники. Сьогодні ми спробували щось інше, але побудова гри з трьома захисниками вимагає часу — а у нас його немає. Я більше не буду цього робити.

Я знаю, що приводило мене на чемпіонат світу раніше. Гра в чотири захисники зробила мене тим тренером, яким я є. Тепер ми зосереджуємося на підготовці до чемпіонату світу", — наводить слова Далича прес-служба УЄФА.

