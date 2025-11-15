Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього матчу відбору на ЧС-2026.

У рамках фінального матчу відбору ЧС-2026 збірна України зіграє проти національної команди Ісландії у Варшаві.

Напередодні протистояння відбудеться прес-конференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва та одного з гравців національної команди.

Початок передматчевої прес-конференції заплановано на суботу, 15 листопада, о 18.45. Слідкувати за прямою трансляцією можна на Football.ua.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2026 Україна — Ісландія відбудеться завтра, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.