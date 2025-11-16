Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Україна та Ісландія.

Збірні України та Ісландії зіграють у шостому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Конолю, Матвієнка та Миколенка в обороні, тоді як Маліновський та Калюжний гратимуть у центрі поля, а Циганков, Ванат та Зубков розташуються в атаці.

Арнар-Бергаманн Гюннлегссон залучив до стартового складу Магнуссона в центрі оборони, тоді як Віллюмссон та Торстейнссон розташуються в атаці.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Калюжний, Ярмолюк — Циганков, Ванат, Зубков.

Запасні: Волинець, Різник, Михайліченко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв.



Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Магнуссон, Еллертссон — Гаральдссон, Йоганнессон, А. Гудмундссон — Віллюмссон, Гудьйонсен, Торстейнссон.

Запасні: Вальдімарссон, Ейнарссон, Тоумассон, Гретарссон, Г. Тордарсон, Й. Гудмундссон, С. Тордарсон, Гуннарссон, Бальдюрссон, Б’яркасон, Глінссон, Гудьйонсен.



Гра Україна — Ісландія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.