Захисник Італії прокоментував поразку від Норвегії.
Джованні Ді Лоренцо, Getty Images
17 листопада 2025, 10:08
Напередодні національна збірна Італії поступилась Норвегії у домашньому матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Італія — Норвегія 1:4 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026
Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Джованні Ді Лоренцо прокоментував виступ власної команди.
"Такий результат безперечно нас розчаровує. Цей матч не мав аж надто великого значення для підсумкової таблиці з об’єктивних причин, але для нас також було важливо побачити, на якому ми перебуваємо рівні станом на зараз.
Ми всі хочемо потрапити на чемпіонат світу, і ми точно добре зіграли в першому таймі. У другому ж ми вийшли з іншим настроєм, бо думали, що гра йде за нашим планом.
Вітаємо суперників із кваліфікацією, яку вони провели бездоганно. Ми ж натомість трохи розвалились. Це слугуватиме нам уроком. У останні місяці ми знову віднайшли для себе свій дух, і це знадобиться нам для плей-оф", — заявив італійський виконавець.
Італія в підсумку фінішувала другої в групі I, тому гратиме в плей-оф відбору на мундіаль.