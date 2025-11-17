Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Італії прокоментував поразку від Норвегії.

Напередодні національна збірна Італії поступилась Норвегії у домашньому матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Італія — Норвегія 1:4 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Джованні Ді Лоренцо прокоментував виступ власної команди.

"Такий результат безперечно нас розчаровує. Цей матч не мав аж надто великого значення для підсумкової таблиці з об’єктивних причин, але для нас також було важливо побачити, на якому ми перебуваємо рівні станом на зараз.

Ми всі хочемо потрапити на чемпіонат світу, і ми точно добре зіграли в першому таймі. У другому ж ми вийшли з іншим настроєм, бо думали, що гра йде за нашим планом.

Вітаємо суперників із кваліфікацією, яку вони провели бездоганно. Ми ж натомість трохи розвалились. Це слугуватиме нам уроком. У останні місяці ми знову віднайшли для себе свій дух, і це знадобиться нам для плей-оф", — заявив італійський виконавець.

Італія в підсумку фінішувала другої в групі I, тому гратиме в плей-оф відбору на мундіаль.