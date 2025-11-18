Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 17 листопада 2025 року.

Збірна Німеччини у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі розгромила Словаччину (6:0).

Команда Юліана Нагельсманна відкрила рахунок у матчі на 18 хвилині зусиллями Ніка Вольтемаде, після чого на 29 хвилині голом відзначився Серж Гнабрі.

Потім до кінця першого тайму Лерой Сане оформив дубль, закріпивши перевагу німецької збірної.

У середині другого тайму розгром продовжив Боте Баку, а остаточну крапку в матчі на 79 хвилині поставив Форзан Ассан Уедраого.

Таким чином, Німеччина посіла перше місце у групі та вийшла на ЧС-2026, а Словаччина вирушила до плей-оф. Останні місця у групі посіли Північна Ірландія та Люксембург.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Словаччина у рамках відбору ЧС-2026:

Німеччина — Словаччина 6:0

Голи: Вольтемаде, 18, Гнабрі, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уедраого, 79.

Німеччина: Бауманн — Кімміх (Баку, 63), Та, Шлоттербек (Тіав, 63), Раум (Браун, 72) — Горецка, Павлович (Нмеча, 46) — Сане, Гнабрі, Вірц (Уедраого, 77) — Вольтемаде.

Словаччина: Дубравка — Дьйомбер (Шранц, 46), Шкрініар, Оберт, Ганцко — Беро, Лоботка, Дуда (Шатка, 46) — Дюріш (Пекарік, 82), Стрелец (Бобчек, 68), Зауер.

Попередження: Тіав, Та.