Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Надважлива перемога румунів, завдяки голу на 90+5 хвилині зустрічі.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу висловився після перемоги над національною командою Австрії (1:0) в матчі відбору на чемпіонат світу-2026. Його слова наводить Digi Sport.

"Ми провели неймовірно добре гру з лідером групи, який до цього взагалі не втрачав очок. Нові гравці допомогли, створивши атмосферу, сприятливу для результату. Коли у тебе один і той же склад, може виникнути рутина. Це дуже позитивний момент, але перемога важлива, якщо вона принесе інші перемоги.

Не знаю, чи залишуся я в збірній, подивимося. Я просто хотів виконати свій обов'язок. Я обіцяв, що якщо не пройду відбір, то в плей-офф залишу команду комусь іншому. Зараз я працюю над формуванням команди для плей-офф.

Я давно спостерігав за Гіце та хотів привести його в київське Динамо. Він грає в сильному чемпіонаті, можливо, найближчим часом, він перейде до ще більш потужної ліги", — заявив Луческу.

Після перемоги над Австрією збірна Румунії знаходиться від другої Боснії і Герцеговини на відстані трьох очок.