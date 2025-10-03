Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через політичне рішення адміністрації Дональда Трампа іранські чиновники не зможуть прибути до Вашингтона.

Іранська делегація не візьме участі в жеребкуванні фінальної стадії чемпіонату світу-2026, яке відбудеться 5 грудня у Вашингтоні. Про це повідомляє Cope.

Причиною стала відмова у видачі віз президенту Федерації футболу Ірану Мехді Таджу, головному тренеру збірної Аміру Галеноі та ще сімом представникам федерації. За словами делегата Аміра-Мехді Алаві, це рішення ухвалене владою США на підставі розпоряджень президента Дональда Трампа.

ФФІ вже подала скаргу та очікує на допомогу з боку президента ФІФА Джанні Інфантіно у вирішенні ситуації. Водночас джерело зазначає, що безпосередньо у гравців і тренерського штабу проблем із в’їздом на турнір виникнути не повинно. Найбільші ризики існують для функціонерів, журналістів та вболівальників.

В Ірані занепокоєні, що політична напруга може вплинути на умови участі збірної. Федерація навіть сподівається, що жереб визначить матчі на території Канади чи Мексики, а не у США, з якими країна не має дипломатичних відносин вже понад 45 років.