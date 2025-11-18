Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник польської збірної поділився своїми емоціями після гри з Мальтою.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Мальти (3:2).

"Після матчу з Нідерландами відчувалася втома, хоча, гадаю, психологічний аспект був ключовим. Ми грали проти суперника, якого треба було перемагати. З усіх боків надходять сигнали, що всі чекають на перемогу. І бажано велику. Я не підходив до цього матчу з такої точки зору. Я знав, що це буде нелегка прогулянка.

Чому? Просто подивіться на різницю м'ячів Мальти: 2:16. Виглядає погано, але не забувайте, що Нідерланди забили 12 із них. В решті п'яти матчах у них 2:4, тож інші команди зіграли не так, як хотіли. І я на це чекав.

Ми припустилися багато помилок в обороні, але створили кілька справді добрих моментів у нападі, але так захищатися не можна, навіть проти такого суперника, як Мальта. Якщо дати супернику простір і час, він цим скористається. Кожен грає заради своєї честі та амбіцій, і вони теж. За їхньою енергією було видно, що вони хотіли провести ще один гарний матч. І ми потрапили до пастки, думаючи, що все буде легко. З іншого боку, це нормально: всі попереджають про це перед такими матчами, і це теж знають гравці. Я зіграв багато таких матчів за свою кар'єру і часто буває складно знайти виправдання. Проте, зазвичай, все зводиться до менталітету.

З цього матчу навряд можна зробити багато висновків, адже вони не дають чіткого уявлення про те, на кого можна розраховувати в майбутньому. Не думаю, що команда недооцінила суперника, але досягти необхідного рівня концентрації у матчі було складно. Підсвідомість підказує: "З Мальтою ми впораємося". А це не завжди легко.

Я не сумуватиму, адже в підсумку ми виграли матч. У футболі багато сюрпризів, і ми були близькими до того, щоб отримати негативний результат — це правда, але в результаті ми перемогли.

Однак я маю приклад, коли потрібно робити висновки. У другому таймі ми вийшли на поле зовсім інакше: одразу стали ближчими до воріт суперника, швидше відбирали м'яч, намагалися створювати моменти. У когось виходило, у когось ні, але ми забили гол, потім ще один, і, здавалося, гра закінчилася. Потім суддя призначив пенальті, рахунок змінився і знову нерви розжарилися. Ось такий футбол. Сьогодні ми не такі слабкі, як часом здавалося, і не настільки сильні, щоб обігравати такі команди з рахунком 5:0", — наводить слова Урбана прес-служба Польського футбольного союзу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Польща.