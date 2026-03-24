Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Згадуємо зустрічі нашої збірної зі шведами, які стануть нашими суперниками у відборі на ЧС-2026.

26 березня підопічні Сергія Реброва зійдуться у двобої зі збірною Швеції, аби визначити фіналіста кваліфікації ЧС-2026. Якщо "жовто-блакитні" пройдуть у фінал, вони протистоятимуть Польщі або Албанії.

Майбутній поєдинок між збірними України та Швеції стане шостим в історії їхніх очних зустрічей. Частина цих матчів мала товариський статус, однак були й важливі ігри на рівні великих турнірів.

Перевага у статистиці за збірною України (4 перемоги), Швеція перемогла один раз. Загальний рахунок — 7:3. Football.ua згадує протистояння України та Швеції.

Швеція — Україна 0:1

Товариський матч. 1 червня 2008 року. Стокгольм, стадіон Росунда. 25 203 глядачі.

Гол: Назаренко, 83.

Склад збірної України: П’ятов, В’ячеслав Шевчук, Кучер, Ярмаш, Гай, Русол (Чигринський, 46), Левченко (Мандзюк, 46), Кравченко, Селезньов, Назаренко, Гоменюк (Гладкий, 68).

Вперше команди перетнулися 1 червня 2008 року. Тоді українці здобули мінімальну перемогу на виїзді — 1:0. Автором єдиного гола наприкінці зустрічі став Сергій Назаренко.

Україна — Швеція 1:1 (по пенальті 5:4)

Товариський турнір Cyprus Cup. 9 лютого 2011 року. Ларнака, стадіон ГСЗ.

Голи: Девич, 20 - Ельмандер, 7

Склад збірної України: П’ятов, Федецький (Морозюк, 76), Кучер (Чигринський, 46), Ракицький, Шевчук, Тимощук, Степаненко (Девич, 46), Гусєв (Кожанов, 87), Ярмоленко, Мілевський, Воронін (Ротань, 62).

Через кілька років, у лютому 2011-го, суперники зійшлися у фіналі міжнародного турніру на Кіпрі. Основний час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішою виявилася збірна України, яка реалізувала свої спроби точніше — 5:4.

Україна — Швеція 0:1

Товариський матч. 10 серпня 2011 року. Харків, стадіон Металіст.

Гол: Хюсен, 90.

Склад збірної України: Дикань, Федецький, Чеберячко, Мандзюк, Тимощук, Гай, Калініченко (Коноплянка, 55), Ротань (Едмар, 73), Девич, Воронін (Мілевський, 45), Шевченко (Антонов, 58).

10 серпня 2011 року збірна України зустрілася зі Швецією на стадіоні Металіст у Харкові. Для новопризначеного тренера Олега Блохіна цей матч був можливістю перевірити команду та випробувати різні тактичні варіанти перед домашнім чемпіонатом Європи наступного року.

Гра пройшла під знаком рівної боротьби: обидві команди створили кілька моментів, однак до фінальної частини зустрічі м’яч жодного разу не перетнув лінію воріт. Українці контролювали гру на більшій частині поля, демонструючи активний пресинг і спроби будувати атаки через фланги та центр.

Втім, на компенсованих хвилинах поєдинку Андрій Дикань припустився помилки, і Тобіас Хюсен реалізував єдиний шанс у матчі, принісши Швеції мінімальну перемогу — 0:1. Цей гол став єдиним у всьому матчі і залишив гіркий присмак для українських уболівальників, адже команда добре виглядала до останніх секунд.

Попри поразку, гра дозволила Блохіну оцінити потенціал команди та випробувати нові тактичні схеми, а футболісти отримали цінний досвід у підготовці до Євро-2012.

Україна — Швеція 2:1

Євро-2012. Груповий етап, 1 тур. 11 червня 2012 року. Київ, НСК Олімпійський

Голи: Шевченко, 55, 62 — Ібрагімович, 52.

Склад збірної України: П’ятов, Селін, Хачеріді, Михалик, Тимощук, Гусєв, Ярмоленко, Назаренко, Коноплянка (Девич, 90), Воронін (Ротань, 85), Шевченко (Мілевський, 81).

У червні 2012 року збірні України та Швеції зійшлися у Києві в рамках групового етапу домашнього Євро. Той матч завершився перемогою українців 2:1 і став особливим для вболівальників, попри те, що команда не змогла вийти до плей-оф.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, а рахунок було відкрито вже після перерви. На 52-й хвилині Златан Ібрагімович скористався помилкою захисту і вивів шведів уперед. Однак відповідь України не змусила себе чекати.

Вже за кілька хвилин Андрій Шевченко зрівняв рахунок, вдало замкнувши подачу з флангу. А ще невдовзі капітан збірної оформив дубль — цього разу після кутового, знову забивши головою.

Після другого голу українці більше зосередилися на обороні, дозволивши супернику створити кілька небезпечних моментів. Втім, шведам не вдалося реалізувати свої шанси, і фінальний свисток зафіксував перемогу господарів.

Перемога над Швецією стала єдиною для України на тому турнірі, але назавжди залишилася однією з найтепліших згадок для українських уболівальників.

Швеція — Україна 1:2 д.ч.

Євро-2020. 1/8 фіналу. 29 червня 2021 року. Глазго, стадіон Гемпден-Парк

Голи: Форсберг, 43 — Зінченко, 27, Довбик, 120+1.

Склад збірної України: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Степаненко (Макаренко, 94), Сидорчук (Безус, 118), Зінченко, Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Бєсєдін, 91), Шапаренко (Маліновський, 61).

Ще одна важлива зустріч відбулася на Євро-2020. Україна вийшла до плей-оф із третього місця у своїй групі, тоді як Швеція стала переможцем свого квартету. Команди зустрілися в 1/8 фіналу в Глазго, де українці знову виявилися сильнішими — 2:1. У основний час команди обмінялися голами Олександра Зінченка та Еміля Форсберга, а вирішальний м’яч у додатковий час забив Артем Довбик.

Саме цей поєдинок наразі залишається останнім у протистоянні України та Швеції. Тепер команди знову готуються зійтися, продовжуючи історію, яка вже має кілька яскравих сторінок.

