Опубліковано склад збірної Німеччини.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн продемонстрував свою рішучість, ухваливши кілька складних кадрових рішень напередодні тренувального збору. Тренер залишив поза заявкою національної команди одразу трьох помітних гравців німецької Бундесліги: Саїда Ель Малу (Кельн), Анджело Штіллера (Штутгарт) та Максиміліана Баєра (Боруссія Дортмунд).

Саїд Ель Мала: 19-річний талант, який є рятівним колом для свого клубу (9 голів та 4 асисти в сезоні), відправиться до молодіжної збірної (U21). Нагельсманн розкритикував гравця за нестачу стабільності та ігрового часу, а також вимагає від молодого вінгера кращої гри в обороні.

Анджело Штіллер: Відсутність ключового півзахисника стала ударом для Штутгарта. Нагельсманн фактично гарантував місце в основному складі Леону Горецці і зазначив, що шукає в центрі поля гравця з іншими характеристиками, орієнтованого на атаку. Штіллер став жертвою цієї тактичної перебудови.

Максиміліан Баєр: Незважаючи на розкішну форму 23-річного нападника (5 голів і 4 асисти в останніх 12 матчах) і те, що він виборов стабільне місце у старті джмелів, Баєр також залишився поза списком.

Нагельсманн підкреслив, що поточний склад буде дуже схожим на остаточну заявку команди на майбутній Чемпіонат світу 2026 року. Натомість свій шанс отримають інші гравці, зокрема молоді таланти Джонас Урбіг та Леннарт Карл.

У рамках березневого збору Німеччина проведе два спаринги:

Швейцарія — Німеччина 27 березня, 21:45

Німеччина — Гана | 30 березня 21:45

Офіційна заявка збірної Німеччини (26 гравців):

Воротарі: Олівер Бауманн, Александер Нюбель, Йонас Урбіг

Захисники: Вальдемар Антон, Натаніель Браун, Паскаль Гросс, Йозуа Кімміх, Александар Павлович, Давід Раум, Антоніо Рюдігер, Ніко Шлоттербек, Антон Штах, Джонатан Та, Малік Тіав, Йоша Вагноман

Півзахисники: Серж Гнабрі, Леон Горецка, Кай Гаверц, Леннарт Карл, Джеймі Левелінг, Фелікс Нмеча, Лерой Сане, Кевін Шаде , Флоріан Вірц.

Нападники: Нік Вольтемаде, Деніз Ундав