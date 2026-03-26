Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє стартові склади команд для півфінального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Національні збірні України та Швеції у Валенсії розіграють перепустку до фіналу кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Тимчика та Бондара в обороні, тоді як Ярмолюк та Судаков гратимуть у центрі поля, а Зубков розташується ліворуч в атаці.

Грем Поттер залучив до стартового складу Лагербільке та Гудмундссона на фланги захисту, тоді як Аярі та Карльстрем гратимуть у центрі поля.

На перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 3.12, тоді як потенційний успіх Швеції оцінюється показником 2.49. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25. Потенційний прохід нашої команди далі оцінений у 2.10, а шведів — в 1.76.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Циганков, Ванат, Зубков.

Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайліченко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.



Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аярі, Карльстрем, Нюгрен — Еланга, Йокерес.

Запасні: Тернквіст, Елльборг, Бергвалль, Свенссон, Нільссон, Сміт, Бардагджі, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Алі, Зенелі.Гра Україна — Швеція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

