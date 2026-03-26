Football.ua представляє стартові склади команд для півфінального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.
Георгій Судаков, фото УАФ
26 березня 2026, 20:31
Національні збірні України та Швеції у Валенсії розіграють перепустку до фіналу кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Тимчика та Бондара в обороні, тоді як Ярмолюк та Судаков гратимуть у центрі поля, а Зубков розташується ліворуч в атаці.
Грем Поттер залучив до стартового складу Лагербільке та Гудмундссона на фланги захисту, тоді як Аярі та Карльстрем гратимуть у центрі поля.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Циганков, Ванат, Зубков.
Запасні: Нещерет, Різник, Сарапій, Михайліченко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.
Запасні: Тернквіст, Елльборг, Бергвалль, Свенссон, Нільссон, Сміт, Бардагджі, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Алі, Зенелі.
Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аярі, Карльстрем, Нюгрен — Еланга, Йокерес.
Гра Україна — Швеція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.
