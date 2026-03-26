Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Напередодні півфіналу плейоф проти Боснії та Герцеговини головний тренер команди закликає не піддаватися емоціям та робить ставку на досвід і тактичну дисципліну.

Для збірної Уельсу матчі з високими ставками під світлом прожекторів стадіону Кардіфф Сіті вже стали звичною справою. Команда знаходиться лише за дві домашні перемоги від виходу на Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці. Першою перешкодою у четвер стане збірна Боснії та Герцеговини.

Напередодні вирішального протистояння головний тренер валлійців Крейг Белламі випромінює абсолютну впевненість, роблячи головний акцент на психологічній стійкості своїх підопічних.

"Ми зробили все, що могли. Завжди відчуваєш себе набагато спокійніше, коли справи йдуть далі. Уявіть, що ви збираєтеся складати іспит, не доклали достатньо зусиль і очікуєте гарних результатів. Наші ж гравці були на вищому рівні, і вони до цього звикли", — підкреслив Белламі.

Тренер закликає команду уникати зайвих емоційних гойдалок, спираючись на досвід попередніх успішних кваліфікацій, зокрема перемоги у фіналі плей-оф 2022 року.

"Це просто нормально для цієї групи гравців. Це в них закладено. Нам не варто кататися на американських гірках... Давайте будемо відвертими, будьмо спокійними", — зазначив він.

Водночас нинішній Уельс — це вже інша команда. Епоха Гарета Бейла завершилася, проте колектив став більш амбітним в атаці. Гаррі Вілсон, Деніел Джеймс, Бреннан Джонсон та Девід Брукс успішно взяли на себе лідерські функції, дозволивши команді грати у розкутіший футбол.

Проте Белламі чудово розуміє і ризики такого заповзятливого стилю, згадуючи пропущені контратаки в минулих матчах:

"Хаотична гра нам не підійде, вона підійде їм. Дуже важливо, щоб ми могли рухати м’яч і шукати вільні зони. Але при цьому ми маємо залишатися достатньо компактними, інакше залишимо простір супернику", наголосив фахівець.

Головний тренер переконаний: якщо його підопічні виявлять терпіння проти організованої оборони боснійців та уникнуть індивідуальних помилок, результат буде на їхню користь. Свій настрій наставник підсумував однією вичерпною фразою: "Знаєте, чому я спокійний? Тому що ми така гарна команда".

Матч Уельс — Боснія і Герцеговина розпочнеться о 21:45. Переможець зіграє з сильнішим у парі Італія — Північна Ірландія.