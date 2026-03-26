Наставник "монегасків" пропустить найближчий матч своєї команди.

Головний тренер Монако Себастьєн Поконьйолі пропустить найближчий матч своєї команди у французькій Лізі 1 через дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

38-річний бельгієць отримав покарання від дисциплінарного комітету LFP за те, що спровокував конфлікт із представником тренерського штабу Ліона (2:1) у матчі 27 туру чемпіонату Франції.

Зазначається, що помічника тренера Ліона Хорхе Масіеля також відсторонено на один матч — його було вилучено за показ судді відео на телефоні, що суперечить правилам.

Після 27 турів Монако набрало 46 очок і посідає шосте місце у Лізі 1, а у Ліона 47 балів та четверта позиція. У наступному турі "монегаски" зіграють проти Марселя, а "ткачі" поїдуть у гості до Анже.