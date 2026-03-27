Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 26 березня 2026 року.

Збірна Данії у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 впевнено обіграла Північну Македонію (4:0).

Данці відкрили рахунок у матчі на старті другого тайму, коли на 49 хвилині голом відзначився Міккель Дамсгор.

Через дев'ять хвилин Густав Ісаксен подвоїв перевагу господарів поля, а за хвилину він оформив дубль. Остаточну крапку в матчі поставив Крістіан Нергор на 76 хвилині.

У фіналі відбору ЧС-2026 Данія зіграє проти Чехії, яка напередодні вибила Ірландію.

Голи: Дамсгор, 49, Ісаксен, 58, 59, Нергор, 75.

Данія: Германсен — Мехле, Нельссон, Нергор (Нільсен, 87), Ба (Годсберг, 81) — Гейб'єрг, Юльманн — Дамсгор (Нарті, 86), Фрогольдт, Ісаксен (Еріксен, 73) — Гойлунн (Гег, 81).

Північна Македонія: Дімітрієвські — Еррера, Мусліу, Зайков, Стойчевскі — Ельмас, Атанасов (Дорієв, 64) — Чурлінов (Міовскі, 64), Барді, Камілі (Алімі, 64) — Растодер (Мусовскі, 77).

Попередження: Ельмас, Барді.