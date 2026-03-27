Наставник румунської збірної поділився своїми думками після гри з Туреччиною.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/2 раунду плейоф ЧС-2026 проти Туреччини (0:1).

"Ви бачили Хакана, бачили й інших. Усі вони були надзвичайно вдячні. Вони обіймали мене як до, так і після матчу. Я залишив свій слід у збірній Туреччини, омолодив команду. Це було для мене задоволенням, і я сподіваюся, що й інші наші гравці, за цей короткий час, проведений зі мною, зможуть сказати те саме. Вони навчаться і зроблять кар’єру, я в цьому впевнений.

Туреччина – надзвичайно хороша команда, яка має неймовірний потенціал. Мені подобається Монтелла, знаю його потенціал. Я вважаю, що вони пройдуть до фінальної частини турніру, це гравці високого рівня.

Матч був дуже рівним. Якби Раціу не зробив ту помилку, він побоявся, що його обіграють на дриблінгу, – все могло б бути інакше. В іншому, крім одного удару по воротах, вони більше нічого не створили…

Ми добре знаємо, що збірна Туреччини перебуває на вищому рівні, ніж Румунія. Раціу довелося протистояти неймовірному гравцеві. Їлдиз – один з найкращих футболістів чемпіонату Італії. У тому епізоді він не був уважним. Фаза з голом вже не має значення! Він завагався, хоча добре знав, що потрібно робити, а суперник його випередив – і вони забили.

Повторюю, матч був рівним: у нас було влучання у стійку, у них – точний удар. Ми мали гарний момент із Хаджи, можливо, якби він пробив інакше, а не намагався покласти м’яч внутрішньою стороною стопи в кут, можливо, ми б змогли забити. Ми були занадто нерішучі при виході з оборони в атаку, особливо в першому таймі. У другому все змінилося, коли потрібно було відіграватися. Можу сказати, що вони домінували над нами, але не категорично.

Мені шкода хлопців, вони дуже добре підготувалися до цього матчу, у них не було багато часу на спільні тренування. Бурке та Дрегушин не бачилися понад рік. Було багато розмов перед матчем, і вони дуже добре відреагували. Мені шкода хлопців, що їм не вдалося пройти цей відбір.

У румунському футболі було зроблено дуже багато помилок. Гравці більше не готуються на тому ж рівні. У Туреччині виросли молоді гравці. З цього погляду турецький футбол переживає сприятливий момент порівняно з румунським. Наші клуби беруть гравців за 300-400 тисяч, вони купують футболістів за 70 мільйонів. Хаджи, Попеску, Адріан Іліє зробили внесок у розвиток турецького футболу", — наводить слова Луческу GSP.ro.

