Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 26 березня 2026 року.

Збірна Косова у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 впевнено обіграла Словаччину (4:3).

Словаки відкрили рахунок на шостій хвилині зусиллями Мартіна Вальєнта, але в середині першого тайму гості зрівняли рахунок завдяки голу Велдіна Ходжи.

Наприкінці першого першого тайму Лукаш Гараслін знову вивів словаків уперед, але на старті другого цифри на табло зрівняв Фісник Асллані.

На 60 хвилині Флорент Муслія вивів косоварів вперед, а через 12 хвилин Крешнік Хайрізі збільшив перевагу гостей. Точку в матчі поставив Давід Стрілец на 94 хвилині.

У фіналі відбору ЧС-2026 Косово зіграє проти Туреччини, яка напередодні вибила Румунію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Словаччина — Косово рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026:

Словаччина — Косово 3:4

Голи: Вальєнт, 6, Гараслін, 45, Стрелец, 90+4 — Ходжа, 21, Асллані, 47, Муслія, 60, Хайрізі, 73.

Словаччина: Дубравка — Оберт, Вавро, Вальєнт — Ганцко, Дуда (Бенеш, 83), Лоботка, Беро (Мраз, 90) — Гараслін (Тупта, 83), Зауер (Суслов, 45) — Стрелец.

Косово: Мурич — Галлапені, Хайдарі, Хайрізі, Деллова, Войвода — Муслія (Хадержонаж, 90), Реджбечай, Ходжа (Емерлаху, 90) — Мурікі (Ррахмані, 90), Асллані (Забергджа, 73).

Попередження: Вавро, Вальєнт — Хайрізі, Деллова, Ходжа.