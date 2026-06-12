Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

41-річний капітан збірної Португалії відкинув сумніви щодо своєї фізичної форми та поділився очікуваннями від мундіалю

Напередодні вильоту національної збірної Португалії до Сполучених Штатів Кріштіану Роналду заявив, що перебуває у відмінній формі та з нетерпінням чекає на старт свого рекордного, шостого чемпіонату світу.

41-річний капітан вийшов у стартовому складі в обох переможних розминкових матчах проти Чилі та Нігерії. Хоча йому не вдалося відзначитися голами, Роналду досить різко відреагував на запитання журналістів щодо своїх фізичних кондицій:

"Фізично? Я в порядку — ви що, не бачили моїх матчів?". Оцінюючи підготовку команди, зірковий форвард зізнався, що тренувальний табір був дуже виснажливим.

"Це було добре, але виснажливо, бо ми наполегливо працювали. У наших матчах ми мали перевагу, але найважливіше почнеться 17-го числа, у першій грі. Коли тиск по-справжньому зросте — саме тоді ми побачимо справжніх чемпіонів", — підкреслив він.

Роналду підходить до турніру як абсолютний рекордсмен серед чоловічих збірних за кількістю зіграних матчів (227) та забитих м'ячів (143). Кубок світу залишається єдиним великим трофеєм, якого досі бракує в його видатній кар'єрі (найкращим досягненням Португалії на мундіалях є третє місце у далекому 1966 році).

На запитання, чи є його команда фаворитом на перемогу, п'ятиразовий володар Золотого м'яча відповів стримано:

"Ми дізнаємося лише в кінці. Але ми знаємо, що Чемпіонат світу — це завжди особливий турнір, тому ми прямуємо туди сповнені надії".

Варто зазначити, що цього року Португалія має один із найсильніших складів у своїй історії. Бруну Фернандеш провів феноменальний сезон за Манчестер Юнайтед, побивши рекорд АПЛ за кількістю результативних передач за один сезон (21) та отримавши нагороду найкращого гравця чемпіонату.

Окрім того, квартет із Парі Сен-Жермен — Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вітінья та Гонсалу Рамуш — приїздить у статусі переможців Ліги чемпіонів УЄФА та французької Ліги 1. Сам же Роналду на клубному рівні цього сезону здобув чемпіонство у Саудівській професійній лізі з Ан-Насром.

"У нас дуже гарне покоління. Є фактори, які ми не можемо контролювати, але я вірю, що це покоління принесе багато радості португальському народу", — зазначив капітан.

Свій шлях на турнірі Португалія розпочне в Групі K. Розклад матчів виглядає так: 17 червня: проти Конго 23 червня: проти Узбекистану 28 червня: проти Колумбії

"Головне — добре стартувати та фінішувати на вершині групи. Далі гра за грою, крок за кроком, спокійний підхід та нарощування впевненості. Це залежатиме від багатьох факторів, але я дуже впевнений, що все піде добре", — підсумував лідер португальців.