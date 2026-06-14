Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мюнхенський гранд готовий попрощатися з канадським захисником через його травматичність та швидкий прихід новачка на цю позицію.

Мюнхенська Баварія серйозно розглядає можливість продажу свого зіркового лівого оборонця Альфонсо Девіса під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Kicker.

Такий розвиток подій виглядає доволі несподіваним, адже лише минулого року 25-річний канадець підписав із клубом нову довгострокову угоду, розраховану до літа 2030 року. Відомо, що тривалий час активний інтерес до швидкісного фулбека виявляли мадридський Реал та англійський Манчестер Юнайтед.

Тепер у європейських грандів може з'явитися реальний шанс здійснити цей гучний трансфер. За інформацією джерел, на позицію керівництва мюнхенців безпосередньо впливають два ключові фактори:

Протягом своєї кар'єри Девіс регулярно стикається з травмами, які заважають йому набрати стабільну форму. Саме через чергове пошкодження він був виключений із заявки на матч-відкриття збірної Канади на поточному Чемпіонаті світу проти команди Боснії та Герцеговини.

Мюнхенський клуб уже підготував підґрунтя для оновлення лівого флангу захисту. Очікується майбутній перехід перспективного лівого оборонця франкфуртського Айнтрахта Натаніеля Брауна. Його прибуття на Альянц Арену ставить під серйозний сумнів подальші перспективи та гарантоване місце канадця в основному складі команди.

У сезоні 2025/26 Альфонсо зіграв 23 гри на клубному рівні у всіх турнірах, забив один гол та віддав пʼять результативних передач. Трансфермаркт оцінює гравця в 40 млн євро.