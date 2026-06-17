Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 17 червня, розпочавшись о 20:00.
Португалія — ДР Конго, Getty Images
17 червня 2026, 07:30
У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету K зустрінуться збірні Португалії і ДР Конго.
[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ, 20:00 ▪️ Г'ЮСТОН СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АБДУЛРАХМАН АЛЬ-ДЖАССІМ (КАТАР) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Португалії
Небезпричинно націлена на якнайкращий виступ збірна Португалії розпочинає свій шлях на сьомому поспіль для неї чемпіонаті світу й дев'ятому загалом. У той же час її сьогоднішній суперник повернувся на мундіаль після понад 50-річної паузи, трьома поразками в групі дебютувавши на ЧС-1974 як національна команду Заїру.
Після перемоги в Лізі націй-2025 команда Роберто Мартінеса успішно пройшла відбір на ЧС-2026, фінішувавши першою (13 очок, різниця голів — 20:7) у квартеті з Ірландією, Угорщиною й Вірменією. Португальці в хорошій формі підійшли до початку мундіалю й готові вдруге поспіль обіграти збірну з Африки в стартовому для себе матчі турніру, як це було в 2022 році з Ганою (3:2) у Катарі.
Конголезцям путівка на ЧС-2026 далася дуже непросто. Збірна ДР Конго спробувала дати бій сенегальцям у доповненій Суданом, Того, Мавританією й Південним Суданом групою, але все ж поступилася їм двома очками (22 проти 24-х) і фінішувала другою. У плейоф африканського відбору вона продемонструвала характер, вирвавши звитягу над Камеруном і перегравши нігерійців у серії пенальті.
Єдиний у вирішальному матчі гол Ямайці на 100-й хвилині (додатковий час) став приводом для святкувань у ДР Конго. Сьогодні ж, у статусі явного андердога, конголезці розраховуватимуть хоча б на уникнення нищівної поразки, адже різниця голів може нагадати їм про себе в боротьбі за омріяну участь у плейоф мундіалю.
Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної ДР Конго
👑 betking пропонує поставити на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1.30, тоді як імовірність успіху збірної ДР Конго оцінюється в 11.00. На нічийний результат дається коефіцієнт 5.75.
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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПОРТУГАЛІЯ: Д. Кошта — Канселу, Р. Діаш, Інасіу, Н. Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — Б. Сілва, Б. Фернандеш, Леан — Роналду
ДР КОНГО: Мпасі-Нзау — Ван-Біссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку — Елія, Мутуссамі, Садікі, Мбуку — Вісса — Бакамбу
⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0
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