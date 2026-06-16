Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бельгійці перервали свою серію з трьох виграних стартових матчів мундіалей, але продовжили безпрограшну до восьми дуелей.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсії дав свій коментар після нічиєї його підопічних з єгипетською національною командою в першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026, передає офіційний сайт ФІФА.

Бельгія — Єгипет 1:1 Відео голів та огляд матчу 15.06.2026

Спеціаліст відзначив важливість глибини складу, яким розпоряджається, і надійність воротаря суперників Оуфи Шобейра.

"Перший матч на такому турнірі, як чемпіонат світу, завжди є непростим, особливо у випадку зустрічі з Єгиптом, однієї з найкращих африканських збірних. Вони уразили наші ворота першим же своїм ударом у площину, що неприпустимо, адже вихід уперед такого суперника тільки більше допомагає йому вести бажану гру. Головне, що ми в ній залишилися. Ми зрівняли рахунок завдяки футболісту, який вийшов на поле з лави запасних (Ромелу Лукаку), що демонструє, наскільки важливим є весь склад. Ми могли виграти, але їхній воротар здійснив кілька неймовірних сейвів. Це був чудовий матч між двома дуже сильними колективами", — заявив 62-річний француз.

У неділю, 21 червня, бельгійці на американському Лос-Анджелес Стедіум протистоятимуть іранцям (початок матчу — о 22:00 за Києвом).