Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Нідерландів натякнув на комерційний підтекст пауз на гідратацію, тоді як тренери використовують ці зупинки як легальний тайм-аут для тактичних настанов.

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловив своє розчарування новими правилами ФІФА щодо обов'язкових перерв на гідратацію під час матчів Чемпіонату світу. Своїми думками 34-річний захисник поділився після недільної нічиєї (2:2) між Нідерландами та Японією.

Матч проходив на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (штат Техас), який обладнаний потужною системою кондиціонування повітря. Саме тому наявність спеціальних пауз на воду в умовах комфортного клімату викликала запитання у футболіста.

Відповідаючи на запитання журналістів про доцільність перерв за відсутності сильної спеки, ван Дейк розсміявся і зазначив, що від цього страждає динаміка трансляцій.

"Перерви на гідратацію трохи цікаві, бо я, очевидно, дивився майже всі ігри до сьогодні, і щоразу переходити на рекламу – це трохи... Не те щоб мені це подобалося. Я думаю, що для нейтральних глядачів по телевізору це також не дуже добре. Якщо буде дуже спекотно, звичайно, було б добре їх поставити на поле. Але, на мою думку, до цього потрібно дивитися окремо в кожній грі", — зазначив ван Дейк.

ФІФА запровадила трихвилинні паузи в кожному таймі всіх матчів турніру після того, як минулого літа на оновленому Клубному чемпіонаті світу гравці зіткнулися з періодами надзвичайної спеки. Проте ця ініціатива швидко стикнулася з критикою.

Основні претензії поділяються на дві категорії: У березні ФІФА офіційно дала телемовникам «зелене світло» на показ рекламних роликів під час цих зупинок. Багато хто вважає, що саме це є головною причиною запровадження правила. Також збивається темп матчу, що викликає невдоволення у вболівальників та самих футболістів.

Поки гравці та глядачі скаржаться на втрату ігрового ритму, тренери знаходять у нових правилах свої плюси. Вплив трихвилинних перерв на хід гри став очевидним під час недільних вечірніх матчів.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн зізнався, що пауза допомогла його команді швидко перебудуватися тактично у матчі проти Кюрасао (який завершився розгромною перемогою німців з рахунком 7:1).