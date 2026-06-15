Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч німецької збірної поділився своїми думками після гри з Кюрасао.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував розгромну перемогу над Кюрасао (7:1).

"Я дуже радий за команду. Ми вважалися явними фаворитами, але Кюрасао зіграв набагато сильніше, ніж очікували багато хто. Більше того, суперник діяв інакше, аніж у всіх своїх попередніх матчах.

Ми пропустили м’яч у відповідь вже після першої ж небезпечної атаки і якийсь час витратили на те, щоб знову зібратися.

У складі було чимало новачків, яким теж треба було увійти до гри. При цьому забити сім м’ячів у такому матчі – завдання не з простих. У нашій грі було багато хорошого, але були й моменти, які ми обов’язково розберемо та проаналізуємо", — наводить слова Нагельсманна прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Кюрасао.