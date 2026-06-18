Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч хорватської збірної поділився своїми думками після гри з Англією.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу ЧС-2026 проти Англії (2:4).

"Вітаю Англію з перемогою. У першому таймі ми грали досить добре, але, на жаль, після перерви показали себе з гіршого боку. Пропустили два голи після кутових. Двічі нам вдавалося повернутися в гру, але третій гол, забитий на 46 хвилині, остаточно нас добив. Після цього ми вже не змогли відігратися.

Ми розуміли, що перша гра буде найскладнішим, найсильнішим суперником. Не хотілося програвати на старті, тому що це може визначити хід турніру. Ми повинні підготуватися до наступних двох ігор, які будуть для нас набагато важливішими. Ми більше не маємо права на помилку.

Я не сказав би, що ми зіграли погано, але нас покарали за помилки. У нас було багато хороших моментів. Проти Англії не можна надто розкриватися. Вони це показали, забивши четвертий гол у контратаці", — наводить слова Далича ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.