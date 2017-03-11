Аргентина

Экс-полузащитник Реала и Ромы Фернандо Гаго поставил подпись под новым трехлетним соглашением с клубом.

Сегодня Бока сыграет свой первый матч в этом году. Чемпионат Аргентины должен был начаться 5 недель назад, однако он откладывался до сих пор из-за забастовки игроков.

Гаго ранее играл за Боку Хуниорс, откуда в 2006 году перебрался в Реал. Также он выступал за Рому, Валенсию и Велес Сарсфилд, пока не вернулся в Боку в 2013 году.

В первой части сезона Гаго, который является капитаном команды из Буэнос-Айреса, был важной фигурой в коллективе.

"Капитан Фернандо Гаго продлил свой контракт. Фанаты клуба смогут наслаждаться его футболом еще три года", — гласит заявление клуба.

После 14 матчей у Боки 31 балл, на 3 больше, чем у Сан-Лоренсо и Ньюэллз Олд Бойз.