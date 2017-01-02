Другое

Нападающий греческой Верии Димитрис Миликиотис заключил долгосрочное трудовое соглашение с АЕКом.

Стоит отметить, что 20-летний форвард является воспитанником Верии, в первой команде которой дебютировал в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт АЕКа, Миликиотис поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Таким образом грек стал одноклубником 30-летнего украинского центрбека Дмитрия Чигринского.

В текущем сезоне Миликиотис отыграл за Верию во всех турнирах 9 матчей. Кроме того, на его счету 3 матча и 1 гол в футболке молодежной сборной Греции.