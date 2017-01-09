Стала известна символическая сборная года по версии ФИФА.
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09 января 2017, 19:50
Сегодня проходит ежегодное награждение лучших по версии ФИФА.
Стала известна символическая сборная года.
В неё вошли 9 представителей Примеры, а также Даниэль Алвес, летом перешедший из Барселоны в Ювентус и немецкий вратарь Мануэль Нойер.
Мануэль Нойер (Бавария, Германия) — Даниэль Алвес (Ювентус, Бразилия), Жерар Пике (Барселона, Испания), Серхио Рамос (Реал), Марсело (Реал, Бразилия) – Лука Модрич (Реал, Хорватия), Тони Кроос (Реал, Германия), Андрес Иньеста (Барселона, Испания) – Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Луис Суарес (Барселона, Уругвай), Криштиану Роналду (Реал, Португалия)