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Ивуарийский нападающий Франк Джа Джедже продолжит свою карьеру в составе Иртыша.

France Football и L'Equipe сообщают, что 30-летний франко-ивуариец подписал контракт года с казахстанским Иртышом.

Договор будет действовать до конца 2017 года.

Уроженец Абиджана является воспитанником ПСЖ. Нападающий играл за ПСЖ, Брест, Гренобль, Страсбург, Ванн, Арль-Авиньон, Ниццу, Черноморец, Сарпсборга 08, минское Динамо, Хиберниана и катарский Аль-Шахания.

За Черноморец ивуариец выступал с 2012 по 2013 годы. В чемпионате Украины он забил 7 голов в 38 матчах. Также он забил 3 гола в 14-ти матчах Лиги Европы.

С июля прошлого года Франк был без клуба.

Джа Джедже играл за сборные Франции U-17, U-19, U-21, а также олимпийскую сборную Кот д’Ивуара.